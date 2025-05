Ubriaco in aeroporto a Catania aggredisce un medico del 118: arrestato

Carabinieri

L'uomo è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione a Cassibile

Uno straniero di 55 anni, che vive a Cassibile (Siracusa), è stato arrestato da carabinieri nell’aera imbarchi dell’aeroporto di Catania per aggressione a personale sanitario. Militari dell’Arma erano intervenuti per la segnalazione di un uomo in evidente stato di ubriachezza nello scalo. E’ intervenuto anche personale del 118 e, alla loro vista, il 55enne è andato in escandescenze, inveendo contro i sanitari, sputando in faccia a un medico e tentando di colpirlo ripetutamente con il manico di una scopa. Bloccato e messo in sicurezza è stato arrestato e posto ai domiciliari nella sua abitazione di Cassibile.

