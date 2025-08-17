Uccide cognato a coltellate, lite per le violenze subite dalla sorella

la tragedia

L'epilogo nel quartiere Corvetto a Milano

Avrebbe aggredito e ucciso per difendere la sorella Bryan Josè Vera Siguenza, 29 anni, presunto omicida del cognato Jefferson Gabriel Garcia Jimenez, al culmine di una lite avvenuta la notte scorsa in piazzale Ferrara a Milano, nel quartiere Corvetto.A quanto emerso dai primi accertamenti dei carabinieri, dietro all’omicidio vi sarebbero in particolare dei presunti maltrattamenti subiti dalla sorella del 29enne da parte del marito.

