Uccide il figlio nel Catanese, danneggiata ambulanza del 118

Nel Catanese

Un’ambulanza del 118, intervenuta a San Gregorio di Catania dove c’era stata una sparatoria in cui un padre ha ucciso il figlio, è stata danneggiata da alcuni giovani. Appena arrivata il personale è stato aggredito verbalmente, ma è stato poi fatto entrare nella villa dove è avvenuto il delitto, ma qualcuno ha danneggiato l’interno dell’ambulanza che dovrà essere riparata e sostituita. “Con profondo rammarico – afferma il presidente della Seus 118, Riccardo Castro – apprendo dell’episodio accaduto questa notte: una nostra ambulanza, impegnata in un intervento di soccorso, è stata colpita. E’ l’ennesimo atto di violenza che suscita forte preoccupazione e indignazione”.