Uccise la madre ad Aidone, la sentenza attesa a ottobre

Giudiziaria

Il pm riconosce le attenuanti e chiede una condanna a 16 anni per Maria Gozza

Il 16 novembre 2021 uccise ad Aidone la madre di 69 anni, Vittoria Malaponti, che soffriva di gravi problemi di salute. Il 24 ottobre potrebbe arrivare la sentenza nel processo a carico di Maria Gozza, 43 anni, che confessó l’omicidio. Per lei il Pm ha chiesto la condanna a 16 anni, applicando un pronunciamento della Corte costituzionale che lo scorso maggio ha stabilito che, in alcuni casi, anche le attenuanti possono essere prevalenti sulle aggravanti.