Ucciso dal cognato a Palermo, la morte di Stefano Gaglio ancora senza un perchè

Indagini

Il legale dell'omicida asserisce che il suo assistito ha "un forte disagio pschico"

«Ho ucciso mio cognato». Si è presentato da solo alla squadra mobile di Palermo Giuseppe Cangemi, di 62 anni, accusato dell’omicidio di Stefano Gaglio, il magazziniere di 39 anni freddato ieri mattina a Palermo. Era ormai braccato dagli agenti che lo avevano iniziato a cercare poco dopo la sparatoria in via Oberdan davanti alla farmacia Sacro Cuore ieri mattina. Ai poliziotti ha consegnato la pistola con cui ha fatto fuoco. Cangemi operaio della Rap avrebbe sparato senza un movente.

«C’è un forte disagio psichico», dice l’avvocato Salvino Pantuso che difende Cangemi. «Questo disagio porta ad affermare che non c’è alcun movente che abbia spinto il mio assistito a sparare contro il cognato. Questo è un aspetto che dovrà essere valutato nel prosieguo delle indagini. Si è detto di eredità o di questioni economiche, ma non è così» aggiunge.