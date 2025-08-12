Ucciso dalla madre e dalla compagna e poi il corpo fatto a pezzi: i Ris nella casa degli orrori

le indagini

Domani l'autopsia sul corpo del 35enne Alessandro Vanier

E’ in programma questo pomeriggio, dalle 17, il sopralluogo dei Ris di Parma nella «villetta dell’orrore» di Gemona (Udine), dove lo scorso 25 luglio è stato ucciso Alessandro Venier, di 35 anni, dalla compagna Mailyn e dalla mamma Lorena, che successivamente lo ha anche fatto a pezzi.

La presenza degli scienziati dell’Arma serve proprio a confermare la confessione della madre, che ha dettagliato ogni singolo attimo di quella tragica giornata. Versione mai confermata dalla nuora, che non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione utilizzabile nel corso del processo, salvo delle ammissioni negli attimi successivi all’arrivo dei carabinieri, dopo la sua telefonata al 112.