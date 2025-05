Ucciso e trovato semicarbonizzato ad Alcamo, arrestato un terzo uomo

Nel Trapanese

L’uomo è accusato di aver partecipato all’omicidio e alla successiva distruzione del cadavere

La polizia ha arrestato un giovane di Alcamo di 32 anni con piccoli precedenti, Alessio Parrino, residente nel quartiere popolare del Villaggio regionale, ritenuto coinvolto nell’omicidio di Salvatore Arculeo, il sessantenne di Partinico il cui corpo semicarbonizzato era stato ritrovato lo scorso 9 maggio nelle vicinanze delle Terme Gorga, nel territorio al confine tra Alcamo e Calatafimi Segesta.

L’arresto è avvenuto su disposizione della Procura di Trapani, che ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari una misura cautelare in carcere. L’uomo è accusato di aver partecipato all’omicidio e alla successiva distruzione del cadavere.Secondo le ricostruzioni degli investigatori, Arculeo sarebbe stato attirato in un luogo isolato e lì colpito con almeno 17 coltellate. Dopo il brutale omicidio, il corpo dell’uomo è stato dato alle fiamme nel tentativo di cancellare le tracce e rendere difficile la sua identificazione. I primi due sospettati, entrambi partinicesi di 35 e 47 anni, Gioacchino Leto e Dario Milana, erano stati arrestati pochi giorni dopo il ritrovamento del cadavere. Anche per loro il giudice di Trapani ha confermato la custodia cautelare in carcere.