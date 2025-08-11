Ultraleggero cade in Versilia, il fondatore di Liu Jo lascia l’ospedale

l'incidente

Caduto con il suo aereo Ultraleggero in un campo vicino all’autostrada A12 a Forte dei Marmi (Lucca), Vannis Marchi, 77 anni, originario di Carpi e fondatore insieme al fratello Marco del marchio di moda Liu Jo, ha lasciato l’ospedale Versilia ieri sera: da quanto appreso è stato dimesso volontariamente. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, intorno alle 10: il velivolo, che sembra dovesse atterrare nel vicino aeroporto di Cinquale (Massa Carrara) per cause in corso di accertamento avrebbe urtato dei cavi dell’alta tensione, precipitando poi a terra. Marchi, unico a bordo, è uscito da solo dall’Ultraleggero ed è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale Versilia ma secondo quanto emerso avrebbe riportato solo varie escoriazioni. In serata le dimissioni volontarie.

