Un 15enne arrestato per estorsione ai danni di un coetaneo a Palermo

Illegalità

Il ragazzo è stato bloccato mentre intascava il denaro

I carabinieri della stazione di Partinico hanno arrestato un 15enne per estorsione ai danni di un coetaneo. L’indagato ha rubato il motorino alla vittima per poi chiedergli i soldi in cambio della restituzione. Il 15enne è stato bloccato mentre intascava il denaro. Lo scooter è stato recuperato e l’adolescente è stato portato nell’istituto per i minorenni del Malaspina.

