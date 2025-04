Territorio

Un 19enne arrestato nel Catanese dopo aggressione ai militari e a un agente della Municipale

I Carabinieri comunque, sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza, coadiuvati anche da un agente della Polizia Municipale fuori servizio che, in transito nella zona, ha voluto fornire il suo aiuto in quelle fasi concitate

Di Redazione | 19 Aprile 2025