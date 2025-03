Un anziano investito da un’auto a Palermo mentre attraversa la strada: è grave

Incidente

E' accaduto nel tratto compreso tra via Ernesto Paci e via Archirafi

Un uomo di 82 anni è stato investito in via Lincoln, a Palermo. Il pedone è stato travolto da una Fiat Panda mentre attraversava la strada nel tratto compreso tra via Ernesto Paci e via Archirafi. Portato d’urgenza al Civico, la prognosi è riservata. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale che hanno sequestrato la vettura.

