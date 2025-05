Una comunità che abbraccia i genitori, le lacrime e la disperazione per una vita spezzata. Quella di Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania, è una comunità attonita perché un bambino è morto a soli nove anni: il decesso si presume per un arresto cardiaco. Il bambino che ora l’intera comunità piange si chiamava Giuseppe Sapienza, residente nel piccolo comune in provincia di Catania, gettando i familiari e l’intera comunità in un grande dolore.

Il malore improvviso

Il ragazzino nella giornata di sabato aveva accusato un malore improvviso. I genitori prontamente si sono diretti verso il presidio ospedaliero “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale dove in poco tempo sono arrivati. Il bambino era stato visitato dai medici di turno, che avevano completato una radiografia, e stava risalendo al pronto soccorso. All’improvviso Giuseppe ha perso i sensi a causa di un malore.Le urla di disperazione della madre hanno attirato l’attenzione dei medici che hanno tentato di rianimarlo in vari modi, ma i tentativi effettuati sono purtroppo risultati inutili, perché Giuseppe era già deceduto. Tutte le operazioni di soccorso sono avvenute dinnanzi alla madre che si disperava.

L’arrivo dei carabinieri

In ospedale dopo sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Acireale che ha relazionato quanto avvenuto nella struttura, trasmettendo dopo gli atti alla Procura, quest’ultima si dovrà pronunciare se archiviare oppure aprire un’inchiesta. La causa della morte è per una tragica fatalità, si presume un arresto cardiaco. Nessuna denuncia è stata presentata dai familiari ai militari.La notizia è giunta rapidamente nel paese di Aci Bonaccorsi, suscitando tanto sgomento tra la popolazione per la tragica scomparsa del bambino che era conosciuto: il suo ricordo pacifico e sorridente resterà nei cuori di quanti lo hanno conosciuto, sia a scuola, che anche al catechismo dove lo frequentava assiduamente, ed era amato da tutti.Il piccolo frequentava la scuola Primaria dello stesso paese, era iscritto alla classe Terza del plesso “Istituto Comprensivo Padre Gabriele Allegra” di via Istituto Canossiano.I funerali di Giuseppe sono stati celebrati questa mattina alle 10 nella chiesa Madre di Aci Bonaccorsi, alla presenza anche di una rappresentanza della stessa scuola che il piccolo frequentava.Il sindaco di Aci Bonaccorsi, Vito Di Mauro, affranto, commenta: «È una tragedia profonda, una tragedia per la nostra intera comunità, lo abbiamo ricordato anche nella seduta di consiglio comunale di lunedì. In particolare un bambino di nove anni ancora così piccolo il dolore diventa ancora più forte».