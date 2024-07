Un bagnante e il marittimo di una nave passeggeri soccorsi dalla Guardia costiera

Intervento

Il primo si è sentito male, a terra, nella zona di Baia dei Francesi, il secondo è stato evacuato urgentemente e trasportato a Trapani

Doppio intervento di soccorso per la Guardia costiera di Palermo che ha tratto in salvo un bagnante e un marittimo. I militari sono intervenuti sabato sera in località Baia dei Francesi per un bagnante con difficoltà respiratorie che si trovava a terra ma in una zona impervia non raggiungibile dal personale sanitario. A bordo di una motovedetta gli uomini della Guardia costiera hanno raggiunto il malcapitato, trasportandolo nel porto di Palermo, dove è stato affidato alle cure del personale del 118. Nella stessa giornata i militari sono intervenuti in soccorso di un marittimo a bordo di una nave passeggeri battente bandiera italiana, in navigazione a circa 38 miglia nautiche a ovest dall’isola di Marettimo. Per il marinaio è stata disposta l’evacuazione medica urgente ed è stato condotto al porto di Trapani, dove ad attenderlo c’erano i sanitari del 118.