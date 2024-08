Un cercatore di funghi colto da malore e due turisti infortunati: interventi di soccorso sull’Etna e nella Riserva di Cavagrande

Catania

Giornata impegnativa per le Stazioni Etna Nord e Etna Sud del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano

Giornata impegnativa per le Stazioni Etna Nord ed Etna Sud del Soccorso Alpino e SpeleologicoSiciliano, intervenute nel soccorso di un anziano fungaiolo colto da malore nella zona del Bivacco diMonte Spagnolo, nel versante nord dell’Etna, di una turista francese infortunatasi lungo il sentierodel Cratere Silvestri Superiore, nel versante sud dell’Etna e di un turista di origini tedesche colto damalore nella Riserva di Cavagrande del Cassibile, lungo il sentiero di Scala Cruci, nel territorio diAvola.I tecnici della Stazione Etna Nord, allertati direttamente dal figlio del fungaiolo, hanno raggiuntol’uomo, originario di Nicolosi, percorrendo con i mezzi fuoristrada lo sterrato della Pista Altomontana.Individuato l’uomo nei pressi di uno dei bivacchi presenti lungo il percorso, valutate le sue condizionidi salute e informati di un pregresso problema di salute, i soccorritori hanno rapidamente provvedutoad accompagnare l’anziano fuori dalla zona impervia e montuosa per consegnarlo ai sanitaridell’ambulanza 118, in attesa nei pressi del Rifugio di Case Pirao, a ridosso della strada provincialeMareneve. Per l’anziano fungaiolo non è stato necessario procedere al trasporto di ospedale.Nelle stesse ore, sul versante opposto a sud, i tecnici della Stazione Etna Sud sono intervenuti per ilrecupero di una turista francese, infortunatasi ad un ginocchio a causa di una caduta lungo il ripidosentiero che porta alla zona sommitale del Cratere Silvestri Superiore, nella località turistica delRifugio Sapienza. Raggiunta la donna e valutate le sue condizioni di salute, la stessa è stataaccompagnata fino alla locale guardia medica per le medicazioni necessarie.Un terzo intervento si è svolto nella zona della Riserva Naturale di Cavagrande del Cassibile, doveun turista tedesco, probabilmente per il caldo intenso e la fatica, è stato colto da malore lungo ilsentiero di Scala Cruci. Oltre alle squadre di terra del CNSAS Sicilia e del SAGF della Guardia diFinanza, per accelerare le procedure di evacuazione del turista è intervenuto anche un elicotterodella Guardia di Finanza che, in collaborazione con i tecnici del CNSAS, ha provveduto ad imbarcaremediante verricello l’uomo e a trasportarlo in volo fino alla zona sommitale del sentiero, dove adattendere erano presenti i sanitari 118 con un’ambulanza.

