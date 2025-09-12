Un chilo di droga nascosto sotto la tettoia di casa: un arresto alla Noce

Palermo

I militari attirati dal forte odore hanno trovato i panetti di hashish e diverse dosi di marijuana

Ha nascosto un chilo di droga sotto la tettoia, in un’abitazione nel quartiere Noce, a Palermo. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato in flagranza un 23enne, palermitano, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari attirati dal forte odore hanno trovato i panetti di hashish e diverse dosi di marijuana. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto disponendo per il giovane la misura cautelare degli arresti domiciliari.

