Un cortometraggio realizzato con l’IA ricorda la figura di Papa Bergoglio

L'opera vede la partecipazione straordinaria di Moni Ovadia

A due mesi dalla scomparsa di Papa Bergoglio, un cortometraggio interamente realizzato con l’IA senza l’ausilio di computer graphic o post-produzione, commemora la figura di Francesco. L’opera vede la partecipazione straordinaria di Moni Ovadia. Il format è sostanzialmente un inedito all’avanguardia dei nuovi linguaggi: immagini sviluppate con l’IA dialogano visivamente con la voce narrante di Moni Ovadia per raccontare il viaggio del pontefice argentino. Lo scorso febbraio, Andrea Gastaldon aveva conquistato le pagine dei giornali di mezzo mondo con il video “Strip in Trip”, in cui grazie all’IA rappresentava Donald Trump e altri leader immersi nel mare rosso sangue di Gaza; immagini virali che avevano ottenuto più di 30 milioni di visualizzazioni. Il titolo del video dedicato a Papa Bergoglio, Máte for my mate, è un omaggio alle origini di Francesco e alla sua passione per il mate, bevanda argentina che ha un ruolo chiave nel finale a sorpresa del cortometraggio.

