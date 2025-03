Un furgone piomba su un autofurgone fermo sulla A18 per lavori: un giovane resta ferito

Viabilità

L'autista del primo mezzo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e poi trasportato in ospedale. L'incidente è avvenuto tra Giarre e Acireale

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto del Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti poco dopo le 12,00 per un incidente stradale verificatosi sull’autostrada A18, in direzione Catania, lungo il tratto tra Giarre ad Acireale.

Un furgone guidato da un giovane, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un autofurgone fermo che forniva la segnaletica per dei lavori di manutenzione autostradale. Il giovane nell’impatto è rimasto incastrato all’interno della cabina del proprio mezzo.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti ed il luogo dell’incidente e provveduto a liberare, col l’uso di un divaricatore oleodinamico, l’uomo dalle lamiere del suo veicolo, consegnandolo alle cure del personale sanitario del Servizio 118 presente sul posto con due ambulanze.