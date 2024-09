Un lavoratore in “nero” fa scattare multa di 4mila euro per un lido della Plaia

Catania

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato negli stabilimenti balneari della fascia costiera catanese, in particolar modo quelli frequentati dalla movida, così come disposto dal Questore a tutela del rispetto delle regole e della sicurezza dei frequentatori dei locali.

Nello specifico, nei giorni scorsi, gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine e della Divisione Polizia Amministrativa hanno effettuato alcuni controlli nei lidi del litorale di viale Kennedy, unitamente a personale dello Spresal, dell’Asp Igiene pubblica e Veterinaria, del Corpo Forestale della Regione – Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare e dell’Ispettorato del Lavoro.

Tra i controlli eseguiti in un lido sono state riscontrate alcune irregolarità legate al rapporto di lavoro di un solo dipendente. In particolare, è emerso un caso di lavoro nero, come appurato dall’Ispettorato del Lavoro. Infatti, un lavoratore è risultato non regolarizzato, per cui è stata contestata una sanzione di 3900 euro. Al riguardo, lo Spresal effettuerà ulteriori accertamenti sia in merito alla regolarizzazione o meno del lavoratore, entro i termini di legge, e sia sulla posizione di tutti gli altri lavoratori, in particolar modo sulla documentazione legata a corsi di aggiornamento, buste paga e certificati di varia natura.

L’attività di controllo integrato, operata da più enti, ha consentito di raggiungere negli ultimi mesi importanti risultati in ordine al rispetto di tutte le normative, soprattutto, a tutela dei cittadini.