Un malore alla guida e poi lo schianto contro il guardrail nella corsia opposta: un morto sulla A18

Nel Giarrese

La vittima è un 52enne che era a bordo di un suv Fiat Freemont. L'incidente è avvenuto in territorio di Calatabiano. Ferita la moglie del conducente

Tragico incidente lungo l’A18 nel tratto compreso tra Fiumefreddo e Giardini Naxos. Nella notte, intorno alle 2:00, un uomo di 52 anni, Alessandro Bisazza di Spadafora, ha perso la vita in un sinistro autonomo avvenuto al chilometro 42, in direzione Messina, nel territorio di Calatabiano. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, alla guida di un suv Fiat Freemont, sarebbe stata colta da un malore improvviso. Il veicolo ha sbandato, invadendo la corsia opposta e andando a schiantarsi contro il guardrail. La moglie che si trovava con lui è stata trasportata all’ospedale di Taormina. La donna non sarebbe in gravi condizioni, secondo quanto riferito dalla Polizia Stradale, intervenuta sul posto.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto e gli operatori del 118, che hanno tentato invano di rianimare l’uomo. Purtroppo, le ferite riportate si sono rivelate fatali. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi di rito.