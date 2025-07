Un morto e tre feriti nella sparatoria nel quartiere Tamburi: due sono gravi

taranto

Sono gravi le condizioni di due dei tre feriti nella sparatoria verificatasi, ieri in tarda serata, nel quartiere Tamburi di Taranto nei pressi delle cosiddette “Case Parcheggio” e in cui è morto un uomo di 45 anni.

Sono ricoverati in ospedale. Non ci sono bambini o minorenni feriti come si era diffuso in un primo momento. Uno dei feriti è il figlio della vittima. Potrebbe esserci un regolamento di conti dietro il grave episodio di cronaca.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA