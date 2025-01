Un pino secolare crolla all’interno di una villa in Corso Italia e “solleva” le basole

Catania

Nessun danno alle persone. L'albero si trovava in un'aiuola della villa che ospita una banca

E’ accaduto Ieri sera intorno alle 22.30 e per fortuna, a parte un motorino caduto giù, non ci sono stati feriti. Il crollo di un pino secolare, uno di quelli che si trova all’interno di una villa (che ospita una banca) di Corso Italia a Catania, non ha registrato danni a persone. Impressionante vedere come la sua caduta abbia avuto la forza di sollevare le basole del pavimento vicino e anche di abbattere una parte della cancellata della villa.

