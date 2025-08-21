Un uomo carbonizzato rinvenuto dai pompieri mentre spegnevano un incendio a Santa Cristina Gela

NEL PALERMITANO

Sono intervenuti i carabinieri e il medico legale per chiarire le circostanze della morte

Il cadavere di un uomo è stato trovato dai vigili del fuoco mentre spegnevano un incendio a Santa Cristina Gela, nel Palermitano, in contrada Pianetto. Si tratta di Sebastiano D’Amico, l’uomo di 55 anni di Belmonte Mezzagno Il corpo è parzialmente carbonizzato.

Sono intervenuti anche i carabinieri e è arrivato anche il medico legale per capire se l’uomo è morto nell’incendio o se il cadavere si trovava già nella zona dl rogo prima del propagarsi delle fiamme.