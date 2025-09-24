«Un uomo mi ha inseguita e ha tentato di aggredirmi». Il racconto shock di una giovane straniera

Nesima

L'episodio a Catania raccontato - e denunciato - da una ragazza che ha anche filmato l'autore: tutto è partito da un diverbio per una precedenza

Forse una manovra azzardata o una precedenza non data all’incrocio, con conseguenti insulti e magari qualche vaff di troppo tra due automobilisti. Insomma una scena che si ripete continuamente nelle strade catanesi ma che stavolta si trasforma in un vero e proprio inseguimento e tentativo di aggressione.

Vittima una giovane ragazza, da anni residente in Italia, ancora sotto shock, che racconta tra le lacrime «sono stata pedinata da quest’uomo per le strade, eravamo tra i quartieri di Nesima e Cibali. Un inseguimento che si è concluso solo quando lui mi ha tagliato la strada. Poi è sceso dall’auto, e ha tentato di aggredirmi». Fortunatamente l’intervento di alcuni passanti ha evitato il peggio e la ragazza ha trovato il coraggio di filmare con il proprio cellulare il bruto che, per nulla intimorito, ha continuato a minacciarla e insultarla. Superato lo shock la giovane ragazza ha sporto denuncia presso il comando dei carabinieri di Catania.

