Un uomo si tuffa in mare insieme ai due figli ma uno dei ragazzi non rientra a riva: salvato dalla Guardia Costiera

Nel Trapanese

E' accaduto nelle acque di San Vito Lo Capo. Il genitore aveva perso di vista il figlio e una volta rientrato in spiaggia ha subito chiamato i soccorsi

Lieto fine della brutta avventura trascorsa da un ragazzo di 14 anni intento in località “Tonnara” a San Vito Lo Capo. Il padre, uscito per effettuare una nuotata e osservare le bellezze del fondale della costa con entrambi i figli, uno maggiorenne e l’altro minorenne, rientrava a terra tenendo sotto controllo i due ragazzi dalla costa mentre questi ultimi continuavano a nuotare, quando, a un certo punto, si accorgeva di non riuscire più a vedere il figlio minorenne mentre il maggiorenne ritornava da solo a riva. Dopo alcune vane ricerche effettuate sulle scogliere antistanti la zona di mare dove avevano nuotato, preoccupato per il mancato rientro del figlio minorenne, l’uomo avvisava la Guardia Costiera di Trapani che, visto l’approssimarsi dell’oscurità, ha inviato il gommone della delegazione di spiaggia di San Vito Lo Capo.