Un vero e proprio “bazar” della droga in un vecchio container in un terreno del Giarrese: arrestato 33enne

Carabinieri

Scoperta in un terreno a Nunziata di Mascali una “centrale” della droga. Fermato un 33enne del luogo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di munizionamento. Il blitz è scattato al termine di una proficua attività investigativa dopo il monitoraggio di un terreno demaniale. Qui, lontano da occhi indiscreti, sommerso dalla folta vegetazione, i carabinieri avevano notato la presenza di un vecchio container. Dopo giorni di appostamenti i militari dell’Arma hanno deciso di intervenire nell’attimo in cui è stata notata la presenza di un uomo che, con fare sospetto si aggirava nei pressi del cassone dismesso. Nel giro di pochi minuti l’intera area è stata circondata. Al blitz hanno partecipato i carabinieri della Stazione di Mascali con il supporto operativo del personale specializzato dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e del Nucleo Cinofili di Nicolosi.