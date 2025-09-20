Una donna di 45 anni perde la vita nello scontro con un pullman tra Noto e Pachino

Viabilità

La vittima era a bordo di una Toyota Yaris. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamenti

Una 45enne di Rosolini ha perso la vita stamane in un incidente stradale che si è verificato lungo la Noto-Pachino, all’altezza dello svincolo per Vendicari. La donna viaggiava a bordo di una Toyota Yaris quando per cause, ancora in corso di accertamenti, si è scontrata con un pullman turistico. Alcuni degli occupanti del bus sono rimasti leggermente feriti e sono stati trasportati in ospedale. La SP19 è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. Lunghe code e deviazioni in corso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA