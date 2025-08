Un’auto rubata e droga trovati nell’abitazione di di uomo a Belpasso: denunciato

Controlli

La Fiat 500, priva di targhe era risultata rubata nell’ agosto 2023

I carabinieri della Stazione di Belpasso hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un 42enne residente a Paternò ma domiciliato a Belpasso, già noto alle forze dell’ordine. L’intervento, frutto di un’attenta attività info-investigativa, ha permesso di rinvenire 5 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 5 grammi, e un bilancino di precisione, strumenti indicativi di un’attività di spaccio.

L’accuratezza dell’ispezione ha portato i Carabinieri ad estendere i controlli anche al garage in uso all’uomo, dove è stata scoperta la carcassa di un’autovettura Fiat 500, priva di targhe. Subito sono scattati approfonditi accertamenti e, attraverso la verifica del numero di telaio, è risultato che quell’auto era stata rubata nell’ agosto 2023, come denunciato dal proprietario presso la Stazione Carabinieri di Catania Piazza Verga.