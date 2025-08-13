Unchr: «Le vittime del naufragio a Lampedusa sono tra 12 e 17. Dall’inizio dell’anno 675 tra dispersi e morti»

Migrazione

Secondo il racconto dei testimoni sono due i barchini affondati nel Mediterraneo

Sarebbero tra «12 e 17» le persone disperse nel naufragio al largo di Lampedusa che si aggiungonoad ‘almeno 20 morti, 8 dei quali sono stati già recuperati». Lo afferma Filippo Ungaro portavoce Unchr in base alle informazioni raccolte dall’organizzazione che sta assistendo i 60 sopravvissuti ospitati nell’hotspot.

«Fino a oggi sono stati 675» tra morti e dispersi «dall’inizio dell’anno nel Mediterraneo centrale» ha ricordato il portavoce. Sarebbero due i barconi naufragati a largo di Lampedusa. Lo hanno raccontato alcuni dei 61 superstiti che sono giunti a terra a bordo delle motovedette. I corpi di otto vittime sono già stati portati sull’isola.

«Come Unhcr – ha spiegato Ungaro – torniamo a ribadire le nostre richieste ovvero potenziare e coordinare a livello europeo le operazioni di ricerca e soccorso per supportare il lavoro della Guardia Costiera Italiana. Promuovere un più ampio accesso ai canali regolari nell’Unione Europea per le persone in cerca di protezione internazionale attraverso corridoi umanitari e lavorativi ed evacuazioni».