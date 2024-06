Undici incendi in Sicilia in una domenica caratterizzata da caldo africano

Cronaca

Oggi temperature elevatissima in tutta l'Isola, ma il picco è atteso tra martedì e mercoledì

Sono undici gli incendi divampati oggi in Sicilia in questa giornata caratterizzata da caldo africano. I forestali e i vigili del fuoco sono stati impegnati in tre roghi nell’Agrigentino, due nel Nisseno, due nel Catanese, due nel Messinese e due nel Siracusano.

Le fiamme sono divampate nell’Agrigentino a Caltabellotta in contrada Cuttunaro, ad Agrigento in contrada Piano Gatta e a Cattolica Eraclea in contrada Piano Comune. Nel Catanese a Caltagirone in contrada Coste Chiazzine e a Licodia Eubea in contrada Cava San Giorgio. Nel Nisseno a Mazzarino in contrada San Cono Sottano e a Niscemi in contrada Ulmo. Nel Siracusano a Noto in contrada Forbici e in contrada Villa Vela e infine nel Messinese a Gioiosa Marea in contrada Catello, a Tortorici in contrada Santa Nagra.

Temperature elevate

Oggi in tutta la Sicilia le temperature sono state molto elevate con il termometro che ha superato ovunque i 30 gradi centigradi e in alcuni casi è arrivato quasi a 40 come a Franconfonte (Siracusa), dove secondo le rilevazioni del Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico siciliano) della Regione la colonnina di mercurio ha toccato 39,6 gradi.