Undici ore al pronto soccorso in attesa di essere operato: si cerca posto in Ortopedia ma in Sicilia è tutto occupato

Lipari

L'infortunato, rimasto ferito in un incidente stradale, ha riportato fratture a tibia e perone

Da oltre 11 ore un operatore ecologico rimasto ferito in un incidente stradale è nel pronto soccorso dell’ospedale di Lipari in attesa che si riesca a trovare un posto in ortopedia in un altro ospedale siciliano. Il paziente ha riportato la frattura di tibia e perone, ma nel nosocomio dell’isola dell’arcipelago delle Eolie non è possibile sottoporlo a intervento chirurgico. Per questo gli operatori sanitari di Lipari hanno cercato la disponibilità di un posto letto letto nei reparti di Ortopedia di altri ospedali in Sicilia, ma al momento non risulta alcuna disponibilità e il paziente resta in attesa al pronto soccorso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA