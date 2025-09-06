Uno straniero l’autore del furto in un’emittente televisiva di Capo d’Orlando: scoperto e arrestato dai carabinieri

Nel Messinese

Il 24enne, dopo aver scardinato una finestra, era riuscito ad introdursi negli uffici dell'emittente, rubando circa 150 euro in contanti e due telefoni cellulari completi di SIM

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal GIP del Tribunale di Patti Ugo Molina, su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica guidata dal Procuratore Angelo Vittorio Cavallo, con cui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un 24enne cittadino straniero, sul cui conto il Giudice ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di “furto aggravato”.

Il provvedimento cautelare trae origine da un’attività investigativa condotta dai militari dell’Arma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Patti, che ha permesso di documentare, a livello di gravità indiziaria, le condotte dell’indagato, quale autore del furto perpetrato lo scorso 11 luglio a Capo d’Orlando.