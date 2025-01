Uomo muore dissanguato a Schio, arrestata la compagna residente a Catania: «Voleva uccidermi, mi sono difesa»

Il delitto

La tragedia nel Vicentino

Svolta nell’indagine sull’uomo, un 32enne nigeriano, trovato morto per dissanguamento la notte tra lunedì e martedì nel suo appartamento a Schio (Vicenza). Non si sarebbe trattato di un incidente – una caduta sopra ad un tavolo di vetro – ma di un omicidio. La fidanzata dell’uomo, Kelly Egbon, una 36enne sua connazionale, è stata arrestata la notte scorsa al termine degli accertamenti svolti dai carabinieri e che hanno convinto la Procura di Vicenza a disporre un provvedimento cautelare per omicidio pluriaggravato.Egbon era stato trovato privo di vita a causa di una ferita letale alla coscia sinistra che aveva reciso l’arteria femorale. Un tragico incidente era stata la prima versione della compagna. La notte scorsa, dopo un lunghissimo interrogatorio, è arrivata la svolta con il fermo per omicidio della 36enne, Queen Enabuele, residente a Catania.

La sua prima ricostruzione non aveva convinto affatto gli inquirenti: Enabuele aveva raccontato che la sera di lunedì era arrivata a casa con Kelly dopo aver bevuto alcune birre; poi, aveva detto di aver sentito un forte boato nell’appartamento, e poco dopo di aveva trovato il fidanzato riverso a terra, in mezzo alle schegge di un tavolo di vetro – non di plastica, come detto nell’immediatezza dei fatti – sul quale era caduto.

Così, aveva proseguito nella sua versione, aveva contattato un conoscente e poi allertato i soccorsi, attendendo l’arrivo dei sanitari del Suem. I medici però non avevano potuto fare nulla per il 32enne; era già morto; la donna era stata trovata con vestiti, mani e piedi sporchi di sangue.