IN PIAZZA KALSA

Il cadavere rinvenuto nella zona di Foro Umberto

Un uomo è strato trovato morto questa mattina in strada a Palermo nella zona di Foro Umberto. La vittima si trova di fronte piazza Kalsa. Sono intervenute diverse volanti. Si attende la scientifica e il medico legale per accertare le cause del decesso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA