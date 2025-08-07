Ucciso un uomo nel Palermitano: ricercato un giovane vicino di casa

Cronaca nera

La vittima è stata colpita con un coltello

Un bracciante agricolo di 57 anni, Francesco Dino, è stato accoltellato a Filaga, borgata di Prizzi (Palermo), dove l’uomo viveva ed è morto durante il trasporto in ospedale. L’aggressore, sarebbe il vicino di casa di 27 anni, che avrebbe colpito la vittima all’addome con almeno due fendenti. Dino ha tentato la fuga ma si è accasciato davanti a una pizzeria poco distante. Soccorso dal 118 e trasportato in elisoccorso al Civico di Palermo, è morto durante il volo. I due sono vicini di casa e si erano denunciati a vicenda di recente. I carabinieri cercano il sospettato.

