Ustica, a 45 anni dalla strage arriva la Figurina Solidale della Memoria #9

L'aereo precipitò il 27 giugno 1980

La consegna simbolica ai parenti delle vittime presenti all’ingresso del Museo

In occasione del 45° anniversario della strage di Ustica, il 27 giugno 1980, è stata presentata la Figurina Solidale della Memoria #9, un progetto realizzato in collaborazione con l’Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica e la Cgil di Bologna. L’iniziativa si propone di offrire un nuovo modo di avvicinarsi alla conoscenza di quanto accaduto quel tragico giorno nei cieli italiani e di raccontare i 45 anni di vicende successivi.

Diversamente dalle tradizionali figurine da collezione, questa non fa parte di un album, ma è inserita in un folder ricco di contenuti informativi e riflessioni. L’obiettivo principale è sostenere le attività del Museo per la Memoria di Ustica: la prima edizione, limitata a 810 copie, sarà infatti messa in vendita nello shop del museo, con l’intero ricavato destinato a finanziare il lavoro di divulgazione e conservazione della memoria storica.