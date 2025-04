Ustica, spunta un’altra ipotesi: né un missile, né una bomba, ma la collisione con un caccia Usa

il disastro aereo

La tesi rilanciata dal settimanale l'Espresso

Non un missile e neppure un’esplosione interna all’aereo, ma un impatto con un caccia americano in volo. La nuova e alternativa ipotesi sulle cause della strage di Ustica arriva da un’inchiesta giornalistica rilanciata dall’Espresso.

«I resti dell’aereo, la perizia tecnica e le testimonianze tutte ci portano verso un’unica, ineluttabile conclusione: il DC-9, subito prima della sua tragica caduta, fu centrato da un caccia americano, impegnato nell’inseguimento di un Mig libico», scrive il direttore del settimanale Emilio Carelli, nell’editoriale del numero che ha come storia di copertina «Ustica – La verità”.

L’associazione dei familiari delle vittime del volo Bologna-Palermo precipitato nel Tirreno il 27 giugno 1980, con la presidente Daria Bonfietti, esprime «un sentito apprezzamento per i giornalisti che continuano ad interessarsi della vicenda, anche quando, con la richiesta di archiviazione, la Procura della Repubblica di Roma mostra un atteggiamento di rinuncia».

Quanto ai contenuti del lavoro del giornalista Paolo Biondani, «voglio precisare – prosegue – che in questi anni l’Associazione ha sempre ritenuto come verità sulla tragedia le conclusioni della sentenza ordinanza del giudice Priore che ha affermato che il DC9 è stato abbattuto all’interno di un episodio di guerra aerea. Noto quindi, a una prima lettura, che anche le conclusioni dell’articolo citato sono pienamente compatibili che questa nostra convinzione».