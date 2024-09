Ustionata a Catania per faida familiare, due donne fermate per tentato omicidio

Indagini

Non sono ancora noti i nomi delle due fermate, ma, secondo gli investigatori, entrambe avrebbero materialmente partecipato all’aggressione

Due donne, ritenute responsabili dell’aggressione della 26enne ustionata in strada con del liquido infiammabile al culmine di una rissa tra due famiglie, sono state fermate a Catania con l’accusa di tentato omicidio. Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile del capoluogo etneo, guidata da Antonio Sfameni, al termine di una indagine condotta in tempi record: dai fatti sono passate meno di 48 ore. L’aggressione, giovedì pomeriggio, in via Luigi Capuana all’angolo con via Monsignor Ventimiglia.