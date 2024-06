Usura, cinque a giudizio a Catania: ma il gup esclude associazione come parte civile

Il processo

La vicenda giudiziaria e la motivazione sulla territorialità che ha creato un po' di amarezza

Un giovane commerciante è finito nella rete degli strozzini. Ha pagato per anni tassi vertiginosi che molte volte hanno fatto lievitare i debiti. A un certo punto Domenico Nigito, però, ha deciso di denunciare i suoi estortori alla guardia di finanza. La gup Chiara Di Dio Datola ha rinviato a giudizio Angelo Finocchiaro, Giuseppe Gambadoro, Felice Scalogna, Carmelo Scuderi e Salvatore Zanti, accusati di usura. I capi d’imputazione si dipanano in pagine e pagine. I primi prestiti risalgono al 2015. Ma il ricorso agli usurai continua fino al 2017. Somme da 5.000 a 10.000 euro con pagamenti settimanali che hanno logorato l’imprenditore, che è assistito dall’avvocato Francesco Messina. Le indagini delle fiamme gialle hanno portato a documentare il cerchio senza via d’uscita in cui la vittima era rimasta intrappolata. Nel corso del procedimento è caduta l’aggravante dell’agevolazione mafiosa perché alcuni personaggi sarebbero stati vicini a elementi di spicco, soprattutto della cellula di Picanello.

Ma per la magistratura non ci sono gli elementi oggettivi probatori per sostenere che gli imputati abbiano agito per agevolare in qualche modo la famiglia mafiosa. Il reato di cui devono rispondere, quindi, è usura.

Ora comincerà il processo. Tutti e cinque gli imputati infatti hanno scelto l’ordinario. La prima udienza si svolgerà l’anno prossimo, il 13 marzo 2025.