Usura e ricettazione, sequestro beni per quasi 200mila euro ad imprenditore catanese

Beni per circa 195mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Catania ad Orazio Bonaccorso, legale rappresentante di una società attiva nel settore della somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di un’inchiesta della Procura distrettuale su usura, ricettazione e trasferimento fraudolento di valori provenienti da condotte di esercizio abusivo del credito. Il provvedimento è stato emesso dal gip. Altre due persone sono indagate.