Va a casa di una donna per fare le pulizie ma la violenta e la deruba: denunciato

Nel Trapanese

Il responsabile, un 25enne cittadino italiano di origini colombiane, era riuscito a fuggire

Avrebbe violentato una 50enne nella cui abitazione si era recato per effettuare delle pulizie, rubandole poi gioielli, un computer e altri beni. Un 25enne, cittadino italiano di origini colombiane, con precedenti per rapina, resistenza a pubblico ufficiale, estorsione, furto e maltrattamenti in famiglia, è stato denunciato a Marsala dalla Polizia, intervenuta lo scorso 21 maggio nell’abitazione della vittima, una donna di nazionalità statunitense ma residente nel centro in provincia di Trapani.