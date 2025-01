Va a consegnare una bombola del gas ma torna e non trova più il furgone

Nel Palermitano

Il titolare del mezzo si sarebbe così rivolto ai carabinieri, raccontando la sua disavventura lavorativa

Ha consegnato a domicilio la bombola del gas a Isola delle Femmine (Palermo), ma quando è sceso in strada, non ha trovato più il furgone. Il titolare del mezzo si sarebbe così rivolto ai carabinieri, raccontando la sua disavventura lavorativa. Pare che nel furgone ci fossero una decina di bombole.«Avevo lasciato il furgone in via Roma a Isola delle Femmine – ha detto ai militari Giuseppe Cefalù titolare del supermarket – e quando sono andato a riprenderlo, non c’era più». Al vaglio le telecamere di video sorveglianza nel tentativo di identificare gli autori del furto. Lo scorso anno lo stesso commerciante aveva subito un altro furto. Dopo qualche giorno i carabinieri avevano trovato il furgone e arrestato gli autori.

