Va a fuoco un’azienda che si occupa di rifiuti. Il sindaco di Ravanusa: «State in casa con finestre chiuse»

Nell'Agrigentino

«La tutela della salute è la priorità», dice il primo cittadino Pitrola

Nel pomeriggio a Ravanusa, in provincia di Agrigento, si è sviluppato un grande incendio all’interno dello spiazzale di Ecoface Industry, azienda che si occupa di stoccaggio di rifiuti anche speciali. Sul posto, ormai da ore i vigili del fuoco cercano di spegnere le fiamme. L’intervento, come informa il sindaco Salvatore Pitrola sulla sua pagina Facebook, è però complesso.

«Mi trovo personalmente sul luogo dell’incendio, insieme alle autorità competenti. I Vigili del Fuoco stanno lavorando senza sosta per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Tuttavia, a causa della possibile natura dei rifiuti coinvolti e della qualità dell’aria, invito tutti i cittadini a rimanere in casa, tenere le finestre chiuse e limitare gli spostamenti. La tutela della salute in questo momento è la priorità. Vi terrò costantemente aggiornati sull’evolversi della situazione».

