Incendio da paura a Catania: fiamme vicino ad un impianto di benzina. Allarme e strade chiuse

Catania

La zona, al Villaggio Sant'Agata, non molto distante dal cimitero, è anche vicina a numerosi palazzi

Un mega incendio è divampato nel pomeriggio in un’area vicina al Cimitero di Catania, in via Madonna del Divino Amore nel quartiere del Villaggio S. Agata. Le fiamme hanno destato non poco allarme dal momento che sono divampate in prossimità di un distributore di benzina. Per precauzione, infatti, gli agenti della Polizia, prontamente chiamati ad intervenire oltre ai vigili del fuoco, hanno provveduto a chiudere le strade limitrofe alla zona interessata dal vasto rogo. Non si sa ancora cosa abbia provocato l’incendio visibile, anche per l’alta colonna di fumo, da diverse parti della città.

Sul posto, per cercare di domare le fiamme, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud, di Acireale e di Paternó, oltre che i Vigili volontari di Linguaglossa che stanno operando anche con il supporto di un elicottero. Sul posto sono state richieste anche 2 ambulanze del 118.