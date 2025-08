Vacanze in auto, ecco come viaggiare sicuri: dalla manutenzione del veicolo al controllo dei flussi di traffico

i suggerimenti

La Polstrada di Catania potenzierà le pattuglie in vista dell'esodo di agosto

Sole, traffico e caldo non devono rovinare le vacanze: ecco perché basta seguire alcuni consigli semplici, ma efficaci per viaggiare in auto in sicurezza. Come ogni anno, in occasione dell’esodo estivo, prende il via la campagna nazionale per la sicurezza stradale di Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia (Aspi) che accompagnerà gli automobilisti sensibilizzandoli ad adottare sempre comportamenti alla guida corretti e responsabili. E anche la Polizia Stradale del Compartimento Sicilia Orientale, oltre alla quotidiana attività di controllo, nei fine settimana di agosto metterà in campo l’attività di sensibilizzazione e prevenzione e impiegherà anche laboratori mobili posizionati direttamente su strada per verificare le condizioni psico-fisiche di chi si mette alla guida, sanzionando coloro che verranno trovati sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti.

Più pattuglie nei punti nevralgici

«Abbiamo potenziato i servizi e ne abbiamo predisposti alcuni specifici per quanto riguarda l’assunzione di alcool e sostanze stupefacenti alla guida – spiega a La Sicilia Angela Cannarozzo, dirigente del Compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale – pattugliamenti intensificati nei e weekend di agosto e nel ponte di Ferragosto. Da domani alla prossima domenica, ad esempio, prende il via anche la campagna “Speed” con servizi predisposti al controllo dei limiti di velocità imposto per legge su strade e autostrade». Lo scopo della campagna Speed è, infatti, di contrastare efficacemente il superamento dei limiti di velocità. Un progetto realizzato nell’ambito del network europeo delle Polizie Stradali “Tispol” per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della velocità e colpire quella condotta di guida – l’eccesso di velocità – che è responsabile di oltre il 60% degli incidenti mortali. L’obiettivo comune è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso operazioni congiunte. «Massima attenzione sarà, come sempre, prestata – continua il dirigente della Polstrada – all’uso del cellulare alla guida e al mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco per i mezzi a due ruote che va indossato e allacciato, anche alla luce della recente normativa introdotta dal Codice della Strada, con la sospensione breve della patente. Raccomandiamo di non distrarsi alla guida perché spesso la distrazione è fonte di incidenti stradali e soprattutto è utile prima di mettersi in viaggio, controllare le condizioni dell’auto. Soprattutto durante il periodo estivo, le pattuglie della Polstrada intervengono per soccorso ai mezzi rimasti in panne. È importante ricordare che prima di mettersi alla guida non vanno assunte sostante stupefacenti o psicotrope, alcool e non vanno consumati pasti nutrienti. È sempre bene verificare le condizioni del traffico per scegliere il percorso migliore ed evitare di rimanere imbottigliati. Mai usare le corsie d’emergenza che servono appunto in casi eccezionali: la scorsa settimana abbiamo sanzionato 13 automobilisti “furbetti”. Attenzione anche a neonati e bambini -conclude Cannarozzo – che vanno seduti nei seggiolini a norma. In caso di pioggia o scarsa visibilità è importante mantenere la distanza di sicurezza».

Fondamentale far controllare l’auto