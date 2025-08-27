Valverde, il sindaco aggredito: «La mia porta è aperta, ma ora torni la serenità»

Nel Catanese

Nessun passo indietro però sulla denuncia presentata nei confronti del consigliere comunale Raciti che si è scusato con un filmato

Sono ancora un po’ perplesso, però per favore chiudiamo questa vicenda. Adesso si deve parlare della festa della Madonna». È ancora visibile l’ematoma violaceo attorno all’occhio, ma il sindaco di Valverde, Domenico Caggegi, vuole voltare pagina e dedicarsi all’attività amministrativa cercando di mettere in archivio la brutta disavventura che lo ha visto protagonista. L’aggressione subita lunedì mattina in piazza Del Santuario non è stata dimenticata, ma sull’episodio ci sono indagini in corso e «la giustizia farà il suo corso».