Nel Catanese
Valverde, il sindaco aggredito: «La mia porta è aperta, ma ora torni la serenità»
Nessun passo indietro però sulla denuncia presentata nei confronti del consigliere comunale Raciti che si è scusato con un filmato
Sono ancora un po’ perplesso, però per favore chiudiamo questa vicenda. Adesso si deve parlare della festa della Madonna». È ancora visibile l’ematoma violaceo attorno all’occhio, ma il sindaco di Valverde, Domenico Caggegi, vuole voltare pagina e dedicarsi all’attività amministrativa cercando di mettere in archivio la brutta disavventura che lo ha visto protagonista. L’aggressione subita lunedì mattina in piazza Del Santuario non è stata dimenticata, ma sull’episodio ci sono indagini in corso e «la giustizia farà il suo corso».
Nessun passo indietro sulla denuncia presentata ai carabinieri nei confronti del già assessore Salvatore Raciti, ma rispetto alle scuse fatte dal consigliere comunale attraverso un filmato, il sindaco ha accennato uno spiraglio per un possibile confronto. «Mi hanno mandato il video che ha fatto il consigliere comunale, la mia porta è aperta. Si tratta di una persona che conosco da quando era bambino. Certamente però la magistratura deve fare il suo decorso. L'importante, adesso, è che a Valverde si parli di festa, di divertimento e di infrastrutture».