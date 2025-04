Vandalizza gli uffici e terrorizza i lavoratori della Gema: bloccato dalla Polizia

Catania

«Un uomo ha fatto irruzione ieri in via Crocifisso, nella sede della Gema, il consorzio di Igiene ambientale a Catania. Ha vandalizzato gli uffici e terrorizzato i lavoratori presenti fino all’arrivo di alcune pattuglie di polizia». L’uomo è stato poi bloccato ed identificato dagli agenti.

Lo fanno sapere i segretari generali di Uil e UilTrasporti Catania, Enza Meli e Salvo Bonaventura, che aggiungono: «Raid e aggressioni si susseguono sempre ai danni di chi assicura servizi pubblici di primaria importanza in città. Soltanto pochi giorni fa avevamo reso noto l’episodio di cui è stato vittima il conducente di un bus Amts, selvaggiamente picchiato da un passeggero. Chiediamo a tutte le istituzioni che intervengano con iniziative concrete, urgenti. Noi siamo pronti al confronto per offrire il nostro contributo di idee e individuare soluzioni. Ma si faccia presto. La solidarietà non basta!».

