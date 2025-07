Vasto incendio vicino ad una cementeria ad Augusta: colonna di fumo avvolge anche l’autostrada

Nel Siracusano

Allarme per un inquinamento ambientale. Protezione Civile ed amministrazioni comunali di Augusta, Melilli e Priolo stanno seguendo l’evolversi della situazione

Allarme nel Siracusano, e precisamente ad Augusta, per un incendio divampato vicino ad una cementeria. L’altissima e scura colonna di fumo che si sta levando dal rogo è ben visibile anche dalla Catania-Siracusa con non poca preoccupazione per quanti la stanno percorrendo e ovviamente per chi risiede ad Augusta. Pare che le fiamme siano divampate, per cause ancora da accertare, dal capannone della Ecomac Smaltimenti che gestisce un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, che si trova fra Augusta e Oriolo.

Ad andare a fuoco sarebbero le cosiddette ecoballe ma anche materiale plastico. La colonna di fumo nero e denso si nota anche in buona parte della provincia Aretusea. Le squadre dei vigili del fuoco sono giunte in contrada San Cusumano, poco dopo le 11.30. Si tratterebbe dello stesso impianto in cui divampò un devastante incendio nell’agosto del 2022. Protezione Civile ed amministrazioni comunali di Augusta, Melilli e Priolo stanno seguendo l’evolversi della situazione.Atteso anche l’intervento dell’Arpa per verificare l’emissione di eventuali sostanze inquinanti nell’ariaIl vicesindaco di Priolo, Alessandro Biamonte, ha scritto sui social per assicurare l’attivazione di “tutte le procedure necessarie per garantire la salvaguardia e la tutela dei cittadini”.

Il video dei vigili del fuoco