Vecchia abitazione crolla ad Adrano: auto schiacciata e tragedia sfiorata per donna e bambini

Nel Catanese

La signora era appena stata in quella stessa zona. L'auto non era occupata

Una vecchia costruzione in stato di abbandono è parzialmente crollata stamani sulla strada prospiciente in via Pietro Micca, 48 ad Adrano, in provincia di Catania. Un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze è rimasta coinvolta nel crollo mentre una donna con due bambini era appena transitata nella stessa zona.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Adrano ed il funzionario di servizio inviato dalla Sede Centrale del Comando Provinciale. Intervenuto anche personale del locale Ufficio Tecnico.