Venditore abusivo di succo d’arancia sanzionato a Catania: segnalato con YouPol

Polizia

E' stato sorpreso per la seconda volta in pochi giorni con il suo carretto in piazza Stesicoro

Un venditore ambulante di spremute d’arancia abusivo è stato sanzionato a Catania dalle forze dell’ordine perché sorpreso per la seconda volta in pochi giorni con il suo carretto in piazza Stesicoro, nel centro di Catania. A segnalare la sua presenza alla polizia erano stati alcuni cittadini tramite l’applicazione YouPol. Ieri un altro cittadino ha usato la stessa applicazione per far sapere alla polizia che l’ambulante era ancora lì. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale e della polizia, che hanno constatato che si trattava delle stesse persone più volte sanzionate e diffidate.