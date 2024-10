Ventenne precipita in una scarpata nel Palermitano: è in coma farmacologico

Indagini

Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Carini

Un giovane di 21 anni di Terrasini è precipitato in una scarpata ed è stato portato prima al pronto soccorso dell’ospedale di Partinico e poi ricoverato al Trauma center dell’ospedale Villa Sofia, dove si trova in coma farmacologico. I medici l’hanno sedato viste le fratture che si è procurato nella caduta. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Carini che stanno cercando anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza di risalire alle cause.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA